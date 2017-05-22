Лебедев: РФС подал заявку в ФИФА на участие в тестировании системы видеоповторов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Система видеоповторов будет использоваться на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира - 2018, которые пройдут в России.

"Подана заявка в ФИФА на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов", - сообщил Лебедев.

"Со следующего сезона в режиме оффлайн, то есть будет работать, но не будет влиять на решение судьи. Если приработается, то через сезон заработает полностью", - добавил Лебедев, отметив, что установка системы на одном стадионе стоит более 1 млн долларов.