Лебедев: РФС подал заявку в ФИФА на участие в тестировании системы видеоповторов

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международную федерацию футбола (ФИФА) на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.
Система видеоповторов будет использоваться на Кубке конфедераций 2017 года и чемпионате мира - 2018, которые пройдут в России.
"Подана заявка в ФИФА на участие в эксперименте по внедрению системы видеоповторов", - сообщил Лебедев.
"Со следующего сезона в режиме оффлайн, то есть будет работать, но не будет влиять на решение судьи. Если приработается, то через сезон заработает полностью", - добавил Лебедев, отметив, что установка системы на одном стадионе стоит более 1 млн долларов.