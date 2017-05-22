Автобусы для матчей Кубка конфедераций в Сочи после турнира передадут Краснодару

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Шестьдесят белорусских автобусов, которые приобрели краевые власти для перевозки пассажиров во время матчей Кубка Конфедераций 2017 года в Сочи, после турнира передадут Краснодару. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Для приобретения 60 белорусских автобусов-шаттлов из краевого и местного бюджета с 2016 года было выделено порядка 480 млн рублей. В дальнейшем, после проведения всех масштабных спортивных мероприятий, данные машины планируется использовать на муниципальной городской и пригородной маршрутной сети Краснодара", - говорится в сообщении.

Автобусы выйдут на городские линии в Краснодаре в июле 2017 года.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.