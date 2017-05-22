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Гомельский: общение с Перетуриным всегда приносило удовольствие

Спорт
22 мая, 18:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался на 79-м году жизни

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Общение с комментатором Владимиром Перетуриным всегда приносило удовольствие, поскольку он являлся интеллигентным и доброжелательным человеком. Об этом ТАСС рассказал советский и российский баскетбольный тренер Евгений Гомельский.

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Владимир Перетурин

Известный спортивный комментатор Перетурин скончался на 79-м году жизни

Бывший футболист, спортивный комментатор Владимир Перетурин скончался на 79-м году жизни.

"Таких журналистов как Перетурин у нас очень мало. Он сам был спортсменом и понимал, что значит спорт, причем не только профессиональный. Общение с ним вызывало только удовольствие: он был очень интеллигентным, доброжелательным и приятным человеком. Выражаю соболезнования его семье, в моей семье память о нем будет жить всегда", - сказал Гомельский.

Перетурин перенес два инсульта и в последние годы был прикован к постели.

Владимир Перетурин выступал за футбольные клубы "Динамо" из Кирова и Калининграда, ленинградский "Автомобилист", "Сатурн" из Рыбинска, играл на позиции защитника. Завершил футбольную карьеру в 1967 году, после чего стал спортивным комментатором, работал на многих крупных футбольных соревнованиях и Олимпийских играх. С 1980 по 1999 год вел передачу "Футбольное обозрение" на Первом канале.

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