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Алекперов: "Лукойл" будет и дальше помогать "Спартаку" в достижении успехов

Спорт
22 мая, 18:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В понедельник в центральном офисе компании в Москве Алекперов поздравил футбольную команду "Спартак" с титулом чемпиона России сезона-2016/17

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Вагит Алекперов

Вагит Алекперов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нефтяная компания "Лукойл" и дальше будет помогать футбольному клубу "Спартак" в достижении успехов. Об этом ТАСС рассказал глава компании Вагит Алекперов.

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В понедельник в центральном офисе компании в Москве Алекперов поздравил футбольную команду "Спартак" с титулом чемпиона России сезона-2016/17.

"В командном спорте невозможно добиться успеха в одиночку. Когда вы стали настоящей командой, где каждый стремится внести свой вклад в общее большое дело, пришла и большая победа. Это правило действует и в футболе, и в бизнесе, мы и дальше будем помогать "Спартаку" в достижении новых успехов. Ждем от вас красивой игры и новых побед, теперь не только в России, но и в Лиге чемпионов", - сказал Алекперов.

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