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Униформа волонтеров на Кубок конфедераций представлена в Санкт-Петербурге

Спорт
22 мая, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Всего на Кубке конфедераций будет задействовано 5844 волонтера: 1773 - в Санкт-Петербурге, 1590 - в Москве, 1261 - в Сочи, 1260 - в Казани

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© fifa.com

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Униформа волонтеров на Кубок конфедераций 2017 года, который пройдет летом в России, была представлена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

Презентация униформы прошла в воскресенье во время открытия парка Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге.

"Я знаю, что количество заявок на участие в волонтерской программе Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018 побило предыдущий рекорд, - сказал бывший полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча. - Почти 6 тысяч человек из 78 стран будут волонтерами на Кубке конфедераций. Я очень горжусь тем, что 21 волонтер из моей родной Нигерии будут помогать на турнире, и я уверен, что все волонтеры помогут провести турнир на самом высоком уровне".

Всего на Кубке конфедераций будет задействовано 5844 волонтера: 1773 - в Санкт-Петербурге, 1590 - в Москве, 1261 - в Сочи, 1260 - в Казани.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе A с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

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