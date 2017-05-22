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Исполком РФС одобрил включение в свой состав Сорокина и Соловьева

Спорт
22 мая, 18:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Новый состав исполкома должен быть утвержден делегатами конференции РФС, внеочередное заседание которой пройдет 18 июня

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) поддержал расширение своего состава двумя новыми членами - председателем комитета РФС по маркетингу Денисом Соловьевым и генеральным директором оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

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Новый состав исполкома должен быть утвержден делегатами конференции РФС, внеочередное заседание которой пройдет 18 июня. До этого делегаты должны проголосовать за соответствующие изменения в устав организации. Предполагается, что 18 июня исполком также будет расширен председателем судейского комитета РФС Андреем Бутенко и бывшим игроком сборной страны Алексеем Смертным. Соответствующие изменения были одобрены делегатами очередной конференции, которая прошла 8 апреля.

Ранее исполком РФС включал 33 члена. Реформа была одобрена в 2016 году в связи с изменениями устава организации, которые были внесены в соответствии с утвержденными ранее реформами Международной федерации футбола (ФИФА). Нынешний состав исполкома в составе 23 человек был избран на конференции в сентябре прошлого года. Последним на прошедшей в апреле конференции РФС в состав исполкома вошел председатель Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох.

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Таким образом, после конференции 18 июня, как предполагается, исполком будет состоять из 27 членов: президент РФС Виталий Мутко; три руководителя лиг - Сергей Прядкин (РФПЛ), Игорь Ефремов (ФНЛ), Андрей Соколов (ПФЛ); президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев; три представителя профессиональных клубов - президент ЦСКА Евгений Гинер, глава "Зенита" Александр Дюков и президент "Рубина" Ильсур Метшин; восемь представителей межрегиональных объединений и по одному представителю от региональных федераций Москвы и Московской области - Никита Симонян (выдвинут Московской областью), Сергей Анохин (Москва), Рохус Шох (Черноземье), Владимир Афанасьев (Приволжье), Михаил Бочкарев (Урал и Западная Сибирь), Владимир Евтушенко (Сибирь), Лом-Али Ибрагимов (Южный федеральный округ), Алексей Комаров ("Золотое кольцо"), Владимир Крысин (Дальний Восток), Анатолий Турчак (Северо- Запад); представитель женского футбола Наталья Авдонченко, представитель организаций тренеров Михаил Гершкович, представитель профсоюза футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов футбола Александр Мирзоян и представитель болельщиков вице-спикер Госдумы VI созыва Игорь Лебедев, а также Смертин, Бутенко, Сорокин и Соловьев, который является представителем одного из спонсоров РФС компании "Новатэк".

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