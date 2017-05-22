Исполком РФС одобрил включение в свой состав Сорокина и Соловьева

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) поддержал расширение своего состава двумя новыми членами - председателем комитета РФС по маркетингу Денисом Соловьевым и генеральным директором оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Игорь Лебедев.

Новый состав исполкома должен быть утвержден делегатами конференции РФС, внеочередное заседание которой пройдет 18 июня. До этого делегаты должны проголосовать за соответствующие изменения в устав организации. Предполагается, что 18 июня исполком также будет расширен председателем судейского комитета РФС Андреем Бутенко и бывшим игроком сборной страны Алексеем Смертным. Соответствующие изменения были одобрены делегатами очередной конференции, которая прошла 8 апреля.

Ранее исполком РФС включал 33 члена. Реформа была одобрена в 2016 году в связи с изменениями устава организации, которые были внесены в соответствии с утвержденными ранее реформами Международной федерации футбола (ФИФА). Нынешний состав исполкома в составе 23 человек был избран на конференции в сентябре прошлого года. Последним на прошедшей в апреле конференции РФС в состав исполкома вошел председатель Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох.

Таким образом, после конференции 18 июня, как предполагается, исполком будет состоять из 27 членов: президент РФС Виталий Мутко; три руководителя лиг - Сергей Прядкин (РФПЛ), Игорь Ефремов (ФНЛ), Андрей Соколов (ПФЛ); президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев; три представителя профессиональных клубов - президент ЦСКА Евгений Гинер, глава "Зенита" Александр Дюков и президент "Рубина" Ильсур Метшин; восемь представителей межрегиональных объединений и по одному представителю от региональных федераций Москвы и Московской области - Никита Симонян (выдвинут Московской областью), Сергей Анохин (Москва), Рохус Шох (Черноземье), Владимир Афанасьев (Приволжье), Михаил Бочкарев (Урал и Западная Сибирь), Владимир Евтушенко (Сибирь), Лом-Али Ибрагимов (Южный федеральный округ), Алексей Комаров ("Золотое кольцо"), Владимир Крысин (Дальний Восток), Анатолий Турчак (Северо- Запад); представитель женского футбола Наталья Авдонченко, представитель организаций тренеров Михаил Гершкович, представитель профсоюза футболистов Александр Зотов, представитель ветеранов футбола Александр Мирзоян и представитель болельщиков вице-спикер Госдумы VI созыва Игорь Лебедев, а также Смертин, Бутенко, Сорокин и Соловьев, который является представителем одного из спонсоров РФС компании "Новатэк".