Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июня

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") будет готов ко 2 июня. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

"Вы знаете, что 20 мая мы приняли решение сменить газон на стадионе, и сегодня работа идет полным ходом. Надеюсь, ко 2 июня, когда мы передадим стадионы ФИФА, газон будет готов", - сказал он.

"Я всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но вот в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует. До последнего делали все возможное. Жизнь говорит о том, что под крышей газон имеет специфику; здесь была другая технология, газон должен был выезжать, но сейчас ему выезжать некуда. Сейчас задача - подготовить все ко 2 июня", - также сказал Мутко.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал".

7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.