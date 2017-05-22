Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июня

Мутко: некоторые периоды календаря РФПЛ сезона-2017/18 предполагают по три матча в неделюСпорт 22 мая, 19:26
Тарпищев, Трефилов, Мамиашвили отмечены орденом Дружбы за подготовку спортсменов к ОИ-2016Спорт 22 мая, 19:15
РФС: сентябрь является мертвой зоной в плане организации матчей сборной РоссииСпорт 22 мая, 19:13
Россия с 24 мая ограничит ввоз продукции с трех белорусских предприятийЭкономика и бизнес 22 мая, 19:12
Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июняСпорт 22 мая, 19:08
Титул "Спартака" и фиаско "Зенита": топ-10 событий чемпионата России по футболуСпорт 22 мая, 19:06
Украина до сих пор не выходила с предложениями по урегулированию долга перед РФЭкономика и бизнес 22 мая, 19:02
Оливер Стоун считает фильм "Интервью с Путиным" призывом к мируКультура 22 мая, 19:02
Российская сторона 23 мая обсудит с главой ФИФА ситуацию с покупкой прав на показ ЧМ-2018Спорт 22 мая, 19:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") будет готов ко 2 июня. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).
"Вы знаете, что 20 мая мы приняли решение сменить газон на стадионе, и сегодня работа идет полным ходом. Надеюсь, ко 2 июня, когда мы передадим стадионы ФИФА, газон будет готов", - сказал он.
"Я всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но вот в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует. До последнего делали все возможное. Жизнь говорит о том, что под крышей газон имеет специфику; здесь была другая технология, газон должен был выезжать, но сейчас ему выезжать некуда. Сейчас задача - подготовить все ко 2 июня", - также сказал Мутко.
Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал".
7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.
Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.