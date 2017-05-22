РФС: сентябрь является мертвой зоной в плане организации матчей сборной России

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Российский футбольный союз (РФС) испытывает проблемы с организацией товарищеских матчей для сборной страны в сентябре. Об этом рассказал после исполкома РФС президент организации Виталий Мутко.
"Самая мертвая зона для нас в плане товарищеских матчей - сентябрь. Все играют важные матчи, есть команды, которые не играют, но мы с ними не хотим встречаться, - сказал он. - У нас есть еще проблемы, но пока мы не будем их озвучивать".
На данный момент известны два соперника российской сборной по товарищеским матчам - 5 июня команда сыграет с венграми в Будапеште и 9 июня в Москве с чилийцами. В июне команде предстоит сыграть на домашнем Кубке конфедераций.