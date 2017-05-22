Тарпищев, Трефилов, Мамиашвили отмечены орденом Дружбы за подготовку спортсменов к ОИ-2016

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов награждены орденом Дружбы за подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских играх 2016 года. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России в неофициальном общекомандном зачете заняла четвертое место, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. В частности, золото в парном разряде теннисного турнира завоевали Екатерина Макарова и Елена Веснина, женская сборная России по гандболу также стала победителем олимпийского турнира. Российские борцы стали обладателями девяти медалей, в том числе четырех золотых, а в мужских соревнованиях среди пятиборцев олимпийским чемпионом стал российский спортсмен Александр Лесун.
Государственными наградами были отмечены многие деятели спорта. В частности, орденом Почета были отмечены главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, старший тренер российской команды по синхронному плаванию Татьяна Данченко, знаком отличия "За благодеяние" - главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер- Усманова.
Всего за подготовку спортсменов к Играм-2016 государственные награды получили 46 человек, еще четырем присуждены почетные звания "Заслуженный деятель науки" и "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации".
Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.