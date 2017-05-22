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Мутко: некоторые периоды календаря РФПЛ сезона-2017/18 предполагают по три матча в неделю

Спорт
22 мая, 19:26 UTC+3 МОСКВА Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Ранее на общем собрании клубов РФПЛ было одобрено предварительное расписание следующего сезона

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Сезон-2017/18 Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) будет сложным в плане организации из-за предстоящего чемпионата мира, некоторые периоды календаря предполагают для одной команды по три игры в неделю. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома РФС сообщил президент организации Виталий Мутко.

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РФПЛ 8 июня сформирует календарь на сезон-2017/18

Ранее на общем собрании клубов РФПЛ было одобрено предварительное расписание следующего сезона. Предполагается, что чемпионат начнется 16 июля, заключительный тур состоится 13 мая 2018 года. Окончательное решение по календарю будет принято на собрании лиги 8 июня.

"Мы просили, чтобы было учтено мнение главного тренера сборной. Сезон для организации будет сложный, будет трудно в преддверии чемпионата мира. Наши коллеги в РФПЛ работают над календарем, посмотрим. У нас будут сложные периоды, где- то придется играть даже по три матча в неделю", - сказал Мутко.

"В будущем надо исходить из того, что главный матч тура будет проходить в выходной день. Мы выдали такие рекомендации", - добавил он.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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