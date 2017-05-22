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Мутко назвал выбегания болельщиков на поле элементом футбольного шоу

Спорт
22 мая, 19:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Болельщики "Спартака" выбежали на поле после матча заключительного тура чемпионата России против "Арсенала", который прошел в Туле в воскресенье

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Выбегание болельщиков на футбольное поле после матчей является элементом шоу. Такое мнение на пресс-конференции высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В прошлую среду "Спартак" провел первый домашний матч в статусе чемпиона России. После финального свистка клуб открыл болельщикам нижних секторов трибун B и D, а также верхних секторов всех трибун "Открытие-Арены" доступ на поле для совместного празднования чемпионства команды.

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"В целом правоохранительные органы не видят больших проблем в том, что болельщики выбегали на поле в матче "Спартак" - "Терек". Нас заверили, что все будет организовано, и лишать людей праздника не было никакой необходимости. Это элемент футбола, шоу. В целом все прошло хорошо, но была определенная дезорганизация, но это не страшно - никаких проблем никому это не доставило", - сказал Мутко.

Болельщики "Спартака" выбежали на поле и после матча заключительного тура чемпионата России против "Арсенала", который прошел в Туле в воскресенье. "К сожалению, в Туле празднования продолжалось, был бы еще один тур, болельщики бы и там праздновали. Главное, чтобы все было нормально, мы будем работать в этом направлении", - сказал Мутко.

"Спартак" стал чемпионом за три тура до окончания чемпионата.

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