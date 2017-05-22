Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба "Терек"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Белорусский специалист Олег Кононов возглавил грозненский футбольный клуб "Терек". Об этом глава Чеченской Республики и почетный президент клуба Рамзан Кадыров написал в Instagram.

Контракт нового тренера рассчитан на три года. На посту главного тренера "Терека" Кононов сменил Рашида Рахимова, возглавлявшего клуб с 2013 года.

Кононов тренировал "Краснодар" с 2013 по 2016 год. С командой он стал бронзовым призером чемпионата России, выходил в финал Кубка страны, плей-офф Лиги Европы.

"Терек" занял пятое место в чемпионате России-2016/17, не попав в зону еврокубков.

Дорогие друзья! В нашем футбольном Клубе "Терек" произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Футбол Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Май 22 2017 в 9:12 PDT