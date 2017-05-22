Мутко: прошедший сезон чемпионата России по футболу был объективным

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Завершившийся сезон чемпионата России по футболу был достаточно объективным. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, отметив, что он остался доволен сезоном.

"Сезон был очень интересным: новый чемпион, борьба до последнего тура за выход в еврокубки, интрига в финале Кубка страны, борьба за то, чтобы остаться в лиге, - сказал Мутко. - Такая же интрига была в Футбольной национальной лиге. Мне кажется, что чемпионат был очень интересный, что позволило сделать полшага для развития нашего футбола. Наши клубы неплохо сыграли в еврокубках, через год в Лиге чемпионов будут играть три клуба".

"Больше стало играть доморощенных, своих футболистов, поэтому я доволен сезоном и считаю, что он достаточно объективен. Конечно, хочу поздравить всех призеров - "Спартак", ЦСКА, "Зенит" и, конечно, "Локомотив", который выиграл Кубок России", - отметил глава РФС.

Последний тур чемпионата России прошел в воскресенье. Чемпионом впервые за 16 лет стал "Спартак", ЦСКА занял второе место, "Зенит" - третье. В Лиге чемпионов в следующем сезоне сыграют "Спартак" (групповой этап) и ЦСКА (третий квалификационный раунд), в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда выступление начнут "Зенит" и ставший четвертым "Краснодар", а с группового этапа - "Локомотив" (как обладатель Кубка России).

В ФНЛ по итогам сезона выбыли самарские "Крылья Советов" и "Томь", "Оренбург" и тульский "Арсенал" сыграют в переходных матчах с красноярским "Енисеем" и клубом "СКА- Хабаровск". Прямые путевки в премьер-лигу завоевали московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области.