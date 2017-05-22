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Проблемными для восстановления ПКР являются два критерия - Мутко

Спорт
22 мая, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В понедельник исполком Международный паралимпийский комитет единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Проблемными для восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) являются два критерия - восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и допуск в закрытые города. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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В понедельник исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

"Мы ничего нового не получили, оставили в силе решение, ссылаясь на решение определенных критериев, - сказал Мутко. - Два критерия, которые реально могут повлиять - восстановление РУСАДА и допуск в закрытые города, больше я проблем не вижу. До 31 мая все последние рекомендации будут выполнены и, надеюсь, РУСАДА начнет работать с временным допуском, что значит, что оно будет полностью выполнять свои полномочия: забирать пробы, контролировать все соответствующие мероприятия. Это будет делаться совместно с ЮКАД (Британским антидопинговым агентством - прим. ТАСС), а внутри организации будут независимые эксперты, которые сегодня работают".

"Все благополучно пройдет, и в конце года РУСАДА может получить полные полномочия. Это серьезный шаг, после чего других причин для МПК, я думаю, не будет. У нас не так много закрытых городов, но, думаю, мы найдем решение. Мы не можем менять законодательство - поезжайте в Америку и попадите в закрытый город, но от нас требуют, чтобы мы запустили инспекторов в закрытые города", - добавил вице- премьер.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

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