Гандболистки клуба "Ростов-Дон" завоевали золото чемпионата России

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" дома победили тольяттинскую "Ладу" со счетом 25:18 во втором матче финала чемпионата России и завоевали золотые медали.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу ростовской команды.

"Ростов-Дон", до 2002 года носивший название "Ростсельмаш", стал трехкратным чемпионом страны. Ранее клуб завоевывал золотые медали в 1994 и 2015 году.