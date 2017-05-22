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Гандболистки клуба "Ростов-Дон" завоевали золото чемпионата России

Спорт
22 мая, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Клуб стал трехкратным чемпионом страны

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Гандболистки клуба "Ростов-Дон" дома победили тольяттинскую "Ладу" со счетом 25:18 во втором матче финала чемпионата России и завоевали золотые медали.

Счет в серии до двух побед стал 2-0 в пользу ростовской команды.

"Ростов-Дон", до 2002 года носивший название "Ростсельмаш", стал трехкратным чемпионом страны. Ранее клуб завоевывал золотые медали в 1994 и 2015 году.

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