Туман рассеется в сентябре: российских паралимпийцев вновь не допустили к стартам

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) отложил до сентября решение о восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР), что оставляет открытым вопрос участия спортсменов в предстоящих Играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. В следующий раз руководящий орган МПК рассмотрит этот вопрос за два дня до начала генеральной ассамблеи, на которой британец Филип Крэйвен покинет пост президента организации.

Субъективно и туманно

В понедельник в Лондоне состоялась пресс-конференция, на которой Крэйвен подвел итоги двухдневных переговоров МПК и ПКР, прошедших в Барселоне в минувшие выходные. Им было озвучено два важных пункта: первый касался продления отстранения российской организации, второй - шансов на участие сборной России в Паралимпиаде. Из его слов стало понятно, если к сентябрьскому заседанию исполкома российская сторона не выполнит все требования МПК, у российских паралимпийцев фактически не останется шансов выступить в Играх.

"ПКР проделал хорошую работу и, конечно, существуют обнадеживающие факторы в этом вопросе, - отметил Крэйвен. - Но, несмотря на прогресс, на сегодняшний день не выполнен ряд ключевых критериев. На данный момент есть хороший план на бумаге, но теперь мы должны увидеть его реализацию для достижения конкретных результатов".

Примечательно, что судьбоносное для российского паралимпийского движения решение исполком МПК будет принимать за два дня до выборов его нового состава, в том числе и выборов нового президента. "3-4 сентября в Абу-Даби пройдет заседание исполкома, во время которого рабочая группа предоставит свой отчет, а генеральная ассамблея состоится спустя два дня после этого, - сообщил ТАСС пресс- секретарь МПК Крейг Спенс. - Решение будет принято до генассамблеи, на которой будет избран новый президента МПК. На следующее утро после избрания будет короткое заседание нового состава исполкома, однако никакого решения на этой встрече принято не будет".

После генассамблеи исполком проведет заседание только в январе 2018 года, за месяц до старта Паралимпиады, так что именно сентябрьскому исполкому будет отведена решающая роль в вопросе допуска россиян. С учетом того, что этот руководящий состав уже не допустил российских паралимпийцев до участия в летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, исключать неблагоприятного развития ситуации для российской стороны нельзя.

Тем более, отдельные требования, по заявлению ПКР, носят "весьма субъективный и туманный характер и делают разговор о реализации дорожной карты в терминах конкретных дат и конкретных мер весьма затруднительным".

Вопрос РУСАДА

К ним, в частности, относится необходимость коренных изменений в культурном коде России и в российском менталитете. Кроме того, от ПКР требуют решения вопросов, которые выходят за рамки исключительной компетенции организации. В их числе - восстановление статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу WADA, а также признание и существование так называемой системы поощрения допинга на государственном уровне.

Ситуацию осложняет то обстоятельство, что вопрос восстановления РУСАДА должен обсуждаться только в ноябре. С другой стороны, уже в июне оно может получить разрешение на самостоятельную проверку спортсменов на допинг, что станет важным шагом в вопросе восстановления российской антидопинговой системы и может быть учтено МПК. Для этого РУСАДА надо до конца мая провести новые выборы главы наблюдательного совета, эту должность сейчас занимает двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. WADA сочло ее лицом ангажированным, поэтому ей придется уступить этот пост другому человеку.

В любом случае даже при условии, что российские паралимпийцы будут допущены к участию в Играх, многие из них уже потеряли возможность выступить на соревнованиях. Дело в том, что практически все квалификационные турниры на Игры уже завершились, так что квоты для сборной России, вероятнее всего, будут выделяться по остаточному принципу. Отрадно, что шанс отобраться на Игры сохраняет сборная по следж-хоккею. В начале весны сообщалось, что после 20 апреля у команды не будет возможности отобраться в Пхенчхан, однако МПК в понедельник пояснил, что шансы заявиться на турнир у нее сохраняются.

"Во время общения в кулуарах все настроены позитивно, но как только дело доходит до общения с прессой, во время которого озвучивается официальная позиция, чувствуется внешнее давление на решение руководства МПК", - поделился мнением о происходящем член совета спортсменов МПК Михаил Терентьев.

Членство ПКР было приостановлено 7 августа, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Для восстановления членства стороны согласовали дорожную карту, в которой значатся 67 пунктов. В понедельник ПКР объявил, что направил в международную организацию документы о выполнении 62 пунктов. Но этого оказалось недостаточно.