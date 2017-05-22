Доминирование "Спартака" и дебаты по календарю: РФС и РФПЛ подвели итоги сезона

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Итоги футбольного сезона были подведены в понедельник в Москве. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) провела общее собрание, после чего состоялось заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Официальное признание получили представители "Спартака", чемпионы России оказались на ведущих ролях в списке 33 лучших по итогам сезона, а также были номинированы на ряд индивидуальных призов.

10 спартаковцев в списке лучших

На исполкоме был утвержден список игроков в различных номинациях по итогам сезона. Лучшей командой был назван "Спартак", впервые за 16 лет ставший первым, капитан красно- белых Денис Глушаков получил звание футболиста года, а лучшим тренером был признан Массимо Каррера, возглавивший будущих чемпионов по ходу первенства.

Доминировали спартаковцы и в традиционном списке 33 лучших, куда вошли сразу 10 игроков красно-белых. Такого количества представителей одной команды в числе лучших не было с 2002 года. Также стоит отметить, что 12-й раз в символическую сборную попал защитник ЦСКА Василий Березуцкий. Рекорд принадлежит его партнеру по команде Сергею Игнашевичу, который попадал в число 33 лучших 14 раз.

"Сезон был очень интересным: новый чемпион, борьба до последнего тура за выход в еврокубки, интрига в финале Кубка страны, борьба за то, чтобы остаться в лиге, - подвел итог президент РФС Виталий Мутко. - Мне кажется, что чемпионат был очень интересный, что позволило сделать полшага для развития нашего футбола. Наши клубы неплохо сыграли в еврокубках, через год в Лиге чемпионов будут играть три клуба. Больше стало играть доморощенных, своих футболистов, поэтому я доволен сезоном и считаю, что он достаточно объективен".

Поле в Санкт-Петербурге будет заменено

На исполкоме было озвучено решение по полю на стадионе "Санкт-Петербург", которое оставалось единственной нерешенной проблемой перед стартующим в середине июня Кубком конфедераций. "Зенит" провел на новой арене два матча, после которых у футболистов были претензии к состоянию газона. В итоге было принято решение отказаться от третьего тестового матча ("Зенит" на игру с "Краснодаром" вернулся на "Петровский"), чтобы дать газону окрепнуть.

Однако проблема была решена более радикально. "20 мая мы приняли решение сменить газон на стадионе, сегодня работа идет полным ходом. Надеюсь, ко 2 июня, когда мы передадим стадионы ФИФА, газон будет готов", - сообщил Мутко.

"Я всегда стараюсь поддерживать региональные власти, но вот в данном случае наши коллеги не смогли подготовить газон как следует. До последнего делали все возможное. Жизнь говорит о том, что под крышей газон имеет специфику, здесь была другая технология, газон должен был выезжать, но сейчас ему выезжать некуда", - добавил президент РФС.

Арена в Санкт-Петербурге примет четыре игры Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал.

Пожелания тренера сборной будут учтены при составлении календаря

Предстоящий сезон станет завершающим этапом подготовки к домашнему для России чемпионату мира, поэтому особое внимание будет уделено календарю. "Мы просили, чтобы было учтено мнение главного тренера сборной. Сезон для организации будет сложный, будет трудно в преддверии чемпионата мира. Наши коллеги в РФПЛ работают над календарем, посмотрим", - сказал Мутко, добавив, что на каких-то отрезках сезона придется играть даже по три матча в неделю.

Был обсужден и смежный для календаря вопрос телетрансляций. "Что касается показа, то у нас еще год контракта с "Матч ТВ", но мы уже начали переговоры по дальнейшему сотрудничеству, - отметил глава РФПЛ Сергей Прядкин. - Клубы и президент РФС уже высказывали пожелания, чтобы время трансляций было стабильное и не двигалось, чтобы болельщик знал, во сколько проводится матч".

Ожидается, что календарь на следующий сезон будет составлен 8 июня. "Мы проведем заключительное заседание, где распишем уже календарь по матчам нового сезона. Сейчас структура определена, а календарь по парам составим уже после того, как станут известны все участники соревнования", - отметил Прядкин.

Кроме того, клубы внесли важную поправку, согласно которой поменяется приоритет критериев при равенстве очков между двумя командами. Если раньше на первом месте было общее количество побед, то теперь вышестоящий клуб будет определяться по личным встречам. "С таким предложением выступил "Краснодар", клубы эту идею поддержали", - пояснил глава РФПЛ.

Следующий сезон стартует 14 июля матчем за Суперкубок между "Спартаком" и "Локомотивом", а уже через два дня будут сыграны первые матчи чемпионата, который завершится 13 мая. Предварительная дата проведения финала Кубка страны - 9 мая.