Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России сыграет на групповом этапе чемпионата мира 2018 года по хоккею с действующим победителем турнира командой Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).
В 2018 году чемпионат мира впервые пройдет в Дании, турнир примут Копенгаген и Хернинг. Россияне выступят в группе А, где также сыграют с командами Чехии, Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Франции и Австрии. Все игры пройдут в Копенгагене.
Хернинг примет матчи группы В, в которую попали сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Латвии, Дании и дебютант чемпионата мира команда Южной Кореи.
Группы были составлены на основе обновленного рейтинга IIHF, в котором сборная России сохранила второе место.
На завершившемся чемпионате мира - 2017, который прошел в Кельне и Париже, шведы в финале по буллитам обыграли канадцев (2:1). Российская команда в матче за третье место победила сборную Финляндии (5:3).
Чемпионат мира 2018 года пройдет 4-20 мая.