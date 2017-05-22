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Родионов: выступление футболистов "Спартака" за сборную России очень почетно для клуба

Спорт
22 мая, 22:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам гендиректора клуба, то, что у сборников почти не будет отдыха, не должно заботить "Спартак"

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Сергей Родионов

Сергей Родионов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Выступление игроков футбольного клуба "Спартак" за сборную России очень почетно для них самих и, конечно, для клуба. Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

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"Спартак" стал чемпионом России сезона-2016/17.

"То, что у сборников почти не будет отдыха, нас не должно заботить. Да, это наши футболисты, но, прежде всего, интересы национальной сборной, которой предстоит серьезный турнир - Кубок конфедераций. О каком переживании может идти речь, если это наши футболисты, для которых, как и для клуба, почетно выступать за сборную", - сказал Родионов.

В понедельник Российский футбольный союз признал главного тренера "Спартака" Массимо Карреру лучшим тренером в прошедшем сезоне. Также в список 33 лучших футболистов вошли 10 игроков красно-белых.

"Если признали Карреру и игроков лучшими, значит, они лучшие. На самом деле нам очень приятно, что три полузащитника "Спартака" являются лучшими в своем амплуа", - отметил собеседник.

Каррера возглавил клуб после ухода Дмитрия Аленичева и впервые за 16 лет привел красно-белых к чемпионству.

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