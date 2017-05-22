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Арбитр Безбородов назвал матч 26-го тура ЦСКА - "Спартак" самым запоминающимся в карьере

Спорт
22 мая, 22:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Безбородов был признан лучшим арбитром сезона-2016/17 по версии РФПЛ

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Судья Международной федерации футбола (ФИФА) Владислав Безбородов, признанный лучшим арбитром сезона-2016/17 по версии Российской футбольной премьер-лиги, назвал матч 26-го тура ЦСКА - "Спартак" самым запоминающимся в карьере. Об этом он заявил журналистам во время торжественного вечера, посвященного окончанию сезона.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно- белых. По итогам чемпионата ЦСКА завоевал серебряные награды, "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России.

"Эта премия станет стимулом, ниже падать нельзя, в следующем сезоне ставлю цель отработать максимальное количество матчей и получить максимальное удовольствие от футбола. Ключевой игрой в прошедшем сезоне, конечно же, назову дерби (ЦСКА - "Спартак"), решающая по сути встреча за медали. Пока что был самый запоминающийся матч в сезоне, да и во всей карьере. Рад, что бригада выдержала тот накал, те страсти", - сказал Безбородов.

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