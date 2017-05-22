Арбитр Безбородов назвал матч 26-го тура ЦСКА - "Спартак" самым запоминающимся в карьере

Родионов: выступление футболистов "Спартака" за сборную России очень почетно для клубаСпорт 22 мая, 22:03
Сборная России по хоккею сыграет со шведами и чехами на групповом этапе ЧМ-2018Спорт 22 мая, 21:58
Глушаков надеется, что сборная России выступит на Кубке конфедераций, как "Спартак" в РФПЛСпорт 22 мая, 21:49
Доминирование "Спартака" и дебаты по календарю: РФС и РФПЛ подвели итоги сезонаСпорт 22 мая, 21:47
Туман рассеется в сентябре: российских паралимпийцев вновь не допустили к стартамСпорт 22 мая, 21:19
Moody's прогнозирует годовые темпы роста ВВП РФ на уровне 1,5% в 2017-2018 годахЭкономика и бизнес 22 мая, 21:00
Мутко: проблемными для восстановления ПКР являются два критерияСпорт 22 мая, 20:52
Комитет ГД не поддерживает перенос на пять лет вступления в силу "пакета Яровой"Политика 22 мая, 20:49
Мутко: прошедший сезон чемпионата России по футболу был объективнымСпорт 22 мая, 20:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Судья Международной федерации футбола (ФИФА) Владислав Безбородов, признанный лучшим арбитром сезона-2016/17 по версии Российской футбольной премьер-лиги, назвал матч 26-го тура ЦСКА - "Спартак" самым запоминающимся в карьере. Об этом он заявил журналистам во время торжественного вечера, посвященного окончанию сезона.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно- белых. По итогам чемпионата ЦСКА завоевал серебряные награды, "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России.
"Эта премия станет стимулом, ниже падать нельзя, в следующем сезоне ставлю цель отработать максимальное количество матчей и получить максимальное удовольствие от футбола. Ключевой игрой в прошедшем сезоне, конечно же, назову дерби (ЦСКА - "Спартак"), решающая по сути встреча за медали. Пока что был самый запоминающийся матч в сезоне, да и во всей карьере. Рад, что бригада выдержала тот накал, те страсти", - сказал Безбородов.