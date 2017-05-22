Тренер Рахимов заявил, что расстался с руководством ФК "Терек" по-дружески

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Рашид Рахимов доволен своим периодом работы в качестве главного тренера футбольного клуба "Терек" и расстался с руководством клуба друзьями. Об этом 52-летний специалист рассказал журналистам во время премии "Премьер", организованной по случаю окончания сезона Российским футбольным союзом и Российской футбольной премьер-лигой.

В пятницу Рахимов сообщил ТАСС, что на посту главного тренера грозненцев его сменит Олег Кононов.

"Мы обговорили все с руководством клуба и пришли к мнению, что нужно что-то новое, некая встряска команде. Было все очень и очень неплохо, было много приятных моментов, много хороших побед. Всегда был положительный баланс, всегда мы росли и добавились каждый год результатов лучше, чем в предыдущем сезоне, но в любом периоде есть начало и завершение. Сожалений нет, есть удовлетворение от проделанной работы", - рассказал Рахимов.

По итогам прошедшего сезона "Терек" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, в одном очке от четвертого места, которое дает право стартовать в Лиге Европы в следующем сезоне. Специалист признался, что обговорил свой уход по окончании сезона еще до того, как начала озвучиваться задача попасть в зону еврокубков.

"Еще до того, как начали говорить о Лиге Европы, мы уже все обговорили. Для этого (выхода в еврокубки - прим. ТАСС) нужно было определенное стечение обстоятельств. Если говорить, что не хватило одного очка, то так могут говорить все команды - "Краснодар" может сказать, что должны были раньше обыгрывать "Анжи", "Оренбург", то же самое могут сказать и самарские "Крылья Советов", которые вылетели. Но это все не то, надо смотреть, чтобы рос класс команды за счет более мастеровитых игроков, тогда будет больше шансов попасть в Лигу Европы. Для этого, повторюсь, нужна стабильность и класс; если ты хочешь расти, то ты должен понимать - ездить быстрее, значит, покупать мотор сильнее", - сказал он.

Рахимов поблагодарил за доверие руководство клуба

"Я очень благодарен Рамзану Ахматовичу Кадырову (глава Чеченской Республики, почетный президент клуба), который с первых минут объявил: это мой тренер, я его назначаю. Естественно, мне доверял и президент клуба (Магомед Даудов), с которым мы вместе проделали хорошую работу. Клубу я, естественно, желаю успехов, буду следить за ним, потому что с этими людьми мы сидели за одним столом, работали, переживали, в общем, расстались друзьями", - подчеркнул Рахимов.

"Что сказал Кадыров на прощание? Еще ничего не сказал. Думаю, что у нас еще состоится разговор", - также сказал тренер.

Специалист не стал никого выделять из своей команды.

"Я требую с них (игроков) в достаточно жесткой форме работы, самоотдачи, я могу сказать, что равнодушных на поле не было. И тем, кто не играл, их состояние понимаю больше, они хотели играть. Но есть две вещи, о которых я говорил с самого начала работы: есть отношения человеческие - мы все люди и живем один раз, поэтому все мы в равном положении, но есть и профессиональные качества, это уже мои решения как тренера, за которые я буду отвечать; эти две линии, которых я придерживался. Если у кого-то есть обиды, их нужно забыть", - сказал он.

"Я поблагодарил всю команду за работу, потому что, вы понимаете, за какими клубами сейчас находится "Терек" - это "Краснодар", "Спартак", "Зенит" и ЦСКА. Это первая пятерка России, это определенный успех для клуба", - отметил Рахимов.

"О будущем пока ничего не знаю"

Специалист признался, что пока не представляет, когда и где продолжит карьеру.

"Контактов не было, не собираюсь ли я брать паузу? Я посмотрю, все зависит от ситуации. Работа за границей? Все может быть, на сегодня ничего не могу сказать", - пояснил собеседник.

Ранее по ходу сезона клуб объявлял, что у Рахимова возникли проблемы со здоровьем. Из-за них специалист вынужден был пропустить несколько игр команды. "У меня год был очень тяжелый. Сегодня более или менее нормальное состояние, все нормально", - заверил тренер.

Рахимов возглавил "Терек" в ноябре 2013 года. Под его руководством команда финишировала в чемпионате на 12-м, 9-м, 7-м и 5-м местах в турнирной таблице.