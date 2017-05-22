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Информационное агентство ТАСС получило премию от РФПЛ за вклад в популяризацию футбола

Спорт
22 мая, 22:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Премию получил руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин

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Руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин

Руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин

© Дильшад Ломовских

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Коллектив спортивной редакции информационного агентства ТАСС получил премию от Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в номинации "Плеймейкер" - за вклад в популяризацию отечественного футбола. Об этом было объявлено на "Премии Премьер" сезона-2016/17 РФПЛ.

Премию получил руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин.

Заключительный тур РФПЛ прошел в воскресенье. По итогам чемпионата России победителем стал московский "Спартак". Второе место занял столичный ЦСКА, третье - санкт-петербургский "Зенит".

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