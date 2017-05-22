Информационное агентство ТАСС получило премию от РФПЛ за вклад в популяризацию футбола

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Коллектив спортивной редакции информационного агентства ТАСС получил премию от Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в номинации "Плеймейкер" - за вклад в популяризацию отечественного футбола. Об этом было объявлено на "Премии Премьер" сезона-2016/17 РФПЛ.

Премию получил руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин.

Заключительный тур РФПЛ прошел в воскресенье. По итогам чемпионата России победителем стал московский "Спартак". Второе место занял столичный ЦСКА, третье - санкт-петербургский "Зенит".