Информационное агентство ТАСС получило премию от РФПЛ за вклад в популяризацию футбола

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Коллектив спортивной редакции информационного агентства ТАСС получил премию от Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в номинации "Плеймейкер" - за вклад в популяризацию отечественного футбола. Об этом было объявлено на "Премии Премьер" сезона-2016/17 РФПЛ.
Премию получил руководитель Редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин.
Заключительный тур РФПЛ прошел в воскресенье. По итогам чемпионата России победителем стал московский "Спартак". Второе место занял столичный ЦСКА, третье - санкт-петербургский "Зенит".