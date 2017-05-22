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Прядкин: "Локомотив" и "Спартак" проведут первый тур РФПЛ позже остальных

Спорт
22 мая, 23:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Первый тур сезона-2017/18 чемпионата России планируется провести 16 июля, а Суперкубок страны, в котором сыграют "Спартак" и "Локомотив", пройдет 14 июля

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Участники Суперкубка России по футболу начнут чемпионат страны сезона-2017/18 позже остальных клубов из-за плотного календаря. Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

В понедельник стало известно, что первый тур сезона-2017/18 чемпионата России планируется провести 16 июля. При этом матч за Суперкубок пройдет 14 июля на стадионе "Локомотив" в Москве. В этой встрече сыграют действующий чемпион России "Спартак" и обладатель Кубка страны "Локомотив".

"Суперкубок должен проводиться за неделю до старта чемпионата, но в этом сезоне из-за сжатых сроков он пройдет 14 июля, а чемпионат начинается 16-го. По всем пожеланиям сборной мы будем идти навстречу. Структура календаря была утверждена месяца за четыре до окончания чемпионата, и все даты были согласованы. Участники Суперкубка не будут играть в тур, а проведут свои матчи среди недели с запасом времени для подготовки", - сказал Прядкин.

"Безусловно, нам надо определиться с датами наших Кубка России и Суперкубка страны, - продолжил глава лиги. - После чемпионата мира ряд финалов будет проводиться на национальном стадионе в "Лужниках". Пока финал Кубка России стоит на 9 мая, претендентов на проведение этого матча достаточно много. Но 9 мая - это Парад, повышенная нагрузка на МВД, хотя есть города, которые готовы с этим справиться".

Также Прядкин рассказал, что сейчас уже прошли переговоры с телеканалом "Матч ТВ", чтобы сделать время проведения матчей фиксированным. "Нам необходимо определиться с телевизионным временем. В принципе, у нас уже прошли предварительные переговоры с "Матч ТВ" на предмет того, что мы установили временные слоты, чтобы время матча не менялось. С этой точки зрения болельщик понимает, что в определенное время проводится матч, и он рассчитывает свое свободное время", - заявил президент РФПЛ.

Клубы РФПЛ с требовательностью будут смотреть на "Спартак" в Лиге чемпионов

"Теперь требования к "Спартаку" совсем другие, ведь это команда, которая будет представлять нашу страну в одном из ведущих турниров мира. Оценка клуба в этом турнире будет и со стороны команд РФПЛ. Существует спортивная борьба, которая никуда не ушла, поэтому все клубы с требовательностью будут смотреть на то, как наш чемпион представит страну в ведущем европейском турнире", - сказал Прядкин.

"Конечно, мы все надеемся, что они выступят успешно, - продолжил глава лиги. - Виталий Леонтьевич Мутко уже отметил, что в следующем сезоне РФПЛ займет достойное место среди лиг, и мы будем представлять Россию в сезоне-2018/19 в еврокубках шестью командами, три из которых в Лиге чемпионов. Я думаю, что борьба предстоит очень напряженная, потому что это совсем другая финансовая подпитка для команд и имиджевая. Поэтому следующий чемпионат будет очень интересный и увлекательный".

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