Футболист "Спартака" Промес заявил, что у него нет оснований уходить из клуба

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес заявил, что не имеет оснований покидать клуб. Об этом голландец заявил в эфире программы "Тотальный разбор" на телеканале "Матч ТВ".
Чемпионат России сезона-2016/17 завершился в воскресенье. "Спартак" впервые с 2001 года стал чемпионом страны.
"Вопрос о моем будущем непростой, - сказал Промес. - У меня есть контракт до 2021 года, все знают, что я хочу остаться со "Спартаком", но это футбол, никогда не знаешь, что произойдет. Я доволен своим выступлением в "Спартаке", мы выиграли чемпионат, я чувствую себя как дома и у меня нет никаких оснований, чтобы уходить, но это футбол, в нем все непредсказуемо. Конечно, я не могу оставаться в команде на протяжении всей своей карьеры, но сейчас я доволен своей работой".
Промес перешел в "Спартак" из голландского "Твенте" в 2014 году. В минувшем сезоне полузащитник провел за московский клуб 29 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.