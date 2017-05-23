Путин обсудит с Советом по спорту план борьбы с допингом и подготовку спортрезерва

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибудет сегодня в Краснодар, где проведет заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, сообщила пресс-служба Кремля. Главными темами станут развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.

"На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года", - отметили в Кремле. С основным докладом выступит министр спорта Павел Колобков, сообщили в пресс-службе.

"Участники встречи также обсудят национальный план борьбы с допингом в российском спорте", - добавили в Кремле. "О том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов", - сообщили в пресс-службе.

В рамках поездки "запланирована встреча главы государства с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино". Кроме того, Путин посетит комплекс тренировочных залов "Чемпион", детско-юношескую Академию футбольного клуба "Краснодар", а также стадион кубанской команды, где встретится с активом ведущих волонтерских объединений России.

Заседание Совета по спорту

Последнее заседание рабочей группы по подготовке к Совету состоялось в конце марта. Его провел помощник президента РФ, заместитель председателя Совета Игорь Левитин. С основным докладом выступил Колобков, который проинформировал о подготовке проекта доклада к заседанию Совета, а также об основных положениях проекта Концепции подготовки спортивного резерва в РФ до 2025 года.

"Мероприятия, предлагаемые рабочей группой, направлены на создание условий для обеспечения отбора и подготовки необходимого количества спортсменов, имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного уровня и способных войти в составы спортивных сборных команд РФ, на основе формируемой эффективной общегосударственной системы подготовки спортивного резерва в России, позволяющей обеспечить лидерство российского спорта на международной спортивной арене", - говорится в отчете о заседании рабочей группы, опубликованном на сайте Кремля.

Рабочая группа проработала пути дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы подготовки спортивного резерва, взаимодействия систем дополнительного образования и спортивной подготовки.

Борьба с допингом

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Виталия Смирнова была создана в июле 2016 года. Предложение о создании комиссии выдвинул президент РФ после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Комиссии было поручено разработать национальный план борьбы с допингом в российском спорте. В марте этого года Смирнов сообщил, что проект плана антидопинговой стратегии готов.

В апреле Путин поручил правительству РФ до 20 апреля подготовить комплекс мер по реализации плана борьбы с допингом в спорте и представить его на рассмотрение Совета по развитию физкультуры и спорта.

Волонтерское движение

Волонтеры - это активисты, которые на добровольной основе оказывают содействие организаторам в проведении крупных общественных и спортивных мероприятий. К основным функциям волонтеров относятся встречи и проводы команд и болельщиков, помощь в размещении в отелях, содействие в получении аккредитаций журналистам. Помимо этого волонтеры работают на контрольно-пропускных пунктах, занимаются администрированием различных зон и помещений, участвуют в официальных церемониях, оказывают услуги в качестве переводчиков.

Впервые волонтеры в РФ стали массово привлекаться к работе на спортивных мероприятиях в 1998 году: на первых Всемирных юношеских играх в Москве помощь организаторам оказывали более тысячи волонтеров. С каждым новым крупным мероприятием число помощников-добровольцев росло. На Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи в 2014 году работали уже 25 тыс. волонтеров из более чем 60 государств. Планируется, что волонтеры будут работать на чемпионате мира по футболу в 2018 году в РФ и на Кубке конфедераций в 2017 году.