Наставник "Челси" Конте признан лучшим тренером сезона в Англии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Главный тренер лондонского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте признан лучшим тренером сезона в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По итогам сезона-2016/17 "Челси" стал чемпионом Англии, выиграв титул в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов "Челси" завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии "Челси" сравнялся с "Сандерлендом". Наибольшее количество побед в турнире у "Манчестер Юнайтед" - 20, на втором месте "Ливерпуль", выигрывавший 18 раз.

Главный тренер "Челси" Антонио Конте выиграл чемпионат Англии впервые в карьере. Итальянский специалист, возглавивший команду перед стартом текущего сезона, ранее занимал пост главного тренера в сборной Италии и туринском "Ювентусе", с которым трижды подряд становился чемпионом Италии (с 2011 по 2014 годы) и дважды - обладателем Суперкубка Италии (2012, 2013).

Конте стал четвертым тренером, который привел команду к победе в турнире в дебютном сезоне работы. Ранее подобного добивались Жозе Моуринью (сезон-2004/05) и Карло Анчелотти с "Челси" (2009/10), а также Мануэль Пеллегрини во главе "Манчестер Сити" (2013/14). Кроме того, Конте стал четвертым тренером из Италии после Анчелотти, Роберто Манчини ("Манчестер Сити", 2011/12) и Клаудио Раньери ("Лестер", 2015/16), завоевавшим титул чемпиона Англии.

Congratulations to @ChelseaFC boss Antonio Conte - @Barclays Premier League Manager of the Season for 2016/17! pic.twitter.com/DcyznfRDV1 — Premier League (@premierleague) 22 мая 2017 г.