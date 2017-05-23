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"Челси" получил рекордную сумму призовых за победу в чемпионате Англии по футболу

Спорт
23 мая, 3:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Сумма призовых "Челси" составила 152,8 млн фунтов, куда входят гарантированная сумма от телекомпаний, призовые за итоговое место в турнирной таблице и процент доходов от телевизионных трансляций

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© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лондонский "Челси" получил рекордную сумму призовых по итогам сезона-2016/17 в английской премьер-лиге, которая составила £152,8 млн. Об этом сообщает английское издание Мirror.

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"Челси" стал чемпионом Англии сезона-2016/17, завоевав шестой чемпионский титул в истории. Каждая команда Английской премьер-лиги получила гарантированную сумму от телекомпаний в размере £84,4 млн. Кроме того, к данной сумме добавляются призовые за итоговое место в турнирной таблице и процент доходов от телевизионных трансляций. За первое место "Челси" получил 38 млн, а также 30,4 млн за трансляции матчей.

Вторым по сумме выручки стал "Манчестер Сити" (£149 млн), далее следуют "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" (по £148,1 млн), "Манчестер Юнайтед" (£143,3 млн) и "Арсенал" (£142,4 млн). На 20-м месте находится "Сандерленд", покинувший премьер-лигу. Доход "Сандерленда" составил £99,9 млн за сезон.

"Челси" стал первым клубом, который извлек рекордную выгоду от последней сделки руководства премьер-лиги на продажу телеправ, сумма которой составила более 8 млрд фунтов. В прошлом сезоне "Лестер", впервые в истории ставший чемпионом Англии, получил в итоге около 93 млн фунтов. "Челси", занявший 10-е место по итогам прошлого первенства, получил 87,3 млн фунтов.

"Челси" стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов "Челси" завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии "Челси" сравнялся с "Сандерлендом", который по итогам текущего сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. Наибольшее количество побед в турнире у "Манчестер Юнайтед" - 20, на втором месте "Ливерпуль", выигрывавший 18 раз.

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