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"Нэшвилл" победил "Анахайм" и впервые вышел в финал Кубка Стэнли

Спорт
23 мая, 5:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

"Нэшвилл" выиграл в шестом матче финала Западной конференции со счетом 6:3

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Хоккеисты "Нэшвилла"

Хоккеисты "Нэшвилла"

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Нэшвилл" дома обыграл "Анахайм" со счетом 6:3 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые в истории вышел в финал Кубка Стэнли.

В составе "Нэшвилла" шайбы забросили Остин Уотсон (2-я, 59-я минута), Колтон Сиссонс (9, 43, 54) и Филип Форсберг (58). У "Анахайма" отличились Ондржей Каше (25), Крис Вагнер (45) и Кэм Фаулер (49).

Хоккеисты "Нэшвилла" нанесли 18 бросков по воротам "Анахайма" за три периода шестой встречи. Голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне отразил 38 из 41 броска по воротам. Лучшим игроком встречи был признан Сиссонс, оформивший первый хет-трик в матче плей-офф. Сиссонс стал вторым игроком в истории "Нэшвилла" после Филипа Форсберга, забросившим три шайбы в матче розыгрыша Кубка Стэнли. Второй звездой был признан Уотсон, третьей – форвард "Нэшвилла" Понтус Оберг, отдавший две результативные передачи.

"Нэшвилл" победил в серии до четырех побед - 4-2. Хоккейный клуб из Нэшвилла (штат Теннесси), основанный в 1998 году, впервые в своей истории пробился в финал Кубка Стэнли.

В решающей серии плей-офф "Нэшвилл" сыграет с победителем Восточной конференции, в финале которой "Питтсбург" ведет со счетом 3-2 в серии против "Оттавы". Первый матч финальной серии Кубка Стэнли запланирован на 29 мая.

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