Правкомиссия одобрила законопроект об оказании медпомощи спортсменам из бюджета

Шунин: был бы рад всю карьеру провести в "Динамо", но нельзя загадывать напередСпорт 23 мая, 9:03
На организацию детского отдыха в Новосибирской области потратят более 130 млн рублейСибирь 23 мая, 8:56
Запуск подстанции в новосибирском Академгородке потребует еще 100 млн рублейСибирь 23 мая, 8:43
Уровень воды в реках Сибири падает, критическая отметка превышена только в БарнаулеСибирь 23 мая, 8:40
Археологи обнаружили в Приморье металлические инструменты первого тысячелетия до н. э.Наука 23 мая, 8:32
Террористические атаки в Великобритании с 2005 года. ДосьеБиографии и справки 23 мая, 8:27
Теракт после концерта: взрыв в Манчестере унес жизни 19 человекМеждународная панорама 23 мая, 8:06
СМИ: в Японии арестован левый экстремист, находившийся в розыске 45 летПроисшествия 23 мая, 7:26
Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП на УралеНовости Урала 23 мая, 7:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минздрава РФ о медико-биологическом обеспечении сборных команд России за счет федерального бюджета. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства", - отмечается в материалах правительства.
Законопроект предлагает установить, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд России должен утверждаться Минздравом по согласованию с Минспортом. При этом обеспечение медицинской помощи и финансирование медико- биологического обеспечения должно согласовываться с региональными представительствами ведомств.
В Минздраве целесообразность принятия законопроекта объясняют невозможностью оказывать медицинскую помощь спортсменам на основе установленных стандартов за счет средств обязательного медицинского страхования. Таким образом, финансирование лечения спортсменов из федерального бюджета позволит им "восстановиться в максимально короткие сроки с применением комплекса методов и схем терапии, необходимых для возвращения к спортивной деятельности", подчеркивается в сообщении правительства.