WBA подтвердила, что Шэннон Бриггс провалил допинг-тест

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBA) подтвердила, что третий номер рейтинга тяжеловесов организации американец Шэннон Бриггс провалил допинг-тест. Об этом сообщает пресс-служба WBA.

Допинг-тест проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Проба 45-летнего боксера содержит повышенный уровень тестостерона. При этом организация отмечает, что боксер имеет право запросить вскрытие допинг-пробы "Б", поэтому на данном этапе воздержится от дальнейших комментариев по данному вопросу.

Бриггс 3 июня должен провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Фреса Окендо из Пуэрто-Рико, однако после положительной допинг-пробы поединок находится под угрозой срыва. Примечательно, что это не первый допинг- скандал с участием Бриггса - в 2009 году его допинг-проба дала положительный результат на стероиды, после чего он был отстранен на 90 дней.

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде - 36. Всего американский тяжеловес провел 68 поединков на профессиональном ринге, 60 из которых закончились его победой (53 - нокаутом), шесть - поражением, один бой завершился вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Среди его соперников были такие знаменитые боксеры, как британец Леннокс Льюис (поражение), американцы Джордж Форман и Рэй Мерсер (оба - победа Бриггса), а также украинец Виталий Кличко (поражение).