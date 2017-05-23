Чемпион мира по хоккею с мячом Шальнов скончался в возрасте 79 лет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по хоккею с мячом Юрий Шальнов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Смерть наступила вечером в понедельник.

В составе сборной СССР он дважды становился чемпионом мира (1965, 1969). Также он семь раз выигрывал чемпионат страны в составе московского "Динамо", в котором провел всю карьеру.