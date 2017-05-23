СМИ: бывший президент ФК "Барселона" Россель задержан по подозрению в отмывании денег

Московский метрополитен возглавил Виктор КозловскийОбщество 23 мая, 10:37
Грузооборот транспорта в России в январе-апреле вырос на 6,4%Транспорт 23 мая, 10:36
В Ишиме начались восстановительные работы после паводкаНовости Урала 23 мая, 10:34
Агент Сигала назвал "ахинеей" информацию о получении актером "дальневосточного гектара"Общество 23 мая, 10:31
СМИ: поставщики технической соли испытывают дефицит вагонов для перевозкиТранспорт 23 мая, 10:31
Перевозки между РФ и Китаем по Забайкальской железной дороге увеличились на 15,6%Транспорт 23 мая, 10:26
ТАСС – генеральный информационный партнер ПМЭФ-2017Новости агентства 23 мая, 10:21
Инвестиции в АПК Югры в 2016 году выросли на 75%, до 261 млн рублейНовости партнеров 23 мая, 10:16
Голевая засуха: цифры и факты прошедшего чемпионата России по футболуСпорт 23 мая, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 23 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Правоохранительные органы Испании задержали бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Росселя. Об этом сообщает газета El Pais.
По ее информации, национальная полиция и гражданская гвардия проводят совместную операцию в автономном сообществе Каталония и в Андорре по борьбе с отмыванием средств. Под подозрением оказался бизнес экс-президента "Барселоны" в Бразилии.
В частности, по версии следствия, Россель мог входить в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу. Затем данные средства отмывались через подставные компании. Также сообщается о еще четырех задержанных.
Под подозрением находится и бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра.
Россель занимал пост президента "Барселоны" с 2010 по 2014 год.