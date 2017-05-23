СМИ: бывший президент ФК "Барселона" Россель задержан по подозрению в отмывании денег

МАДРИД, 23 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Правоохранительные органы Испании задержали бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Росселя. Об этом сообщает газета El Pais.

По ее информации, национальная полиция и гражданская гвардия проводят совместную операцию в автономном сообществе Каталония и в Андорре по борьбе с отмыванием средств. Под подозрением оказался бизнес экс-президента "Барселоны" в Бразилии.

В частности, по версии следствия, Россель мог входить в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу. Затем данные средства отмывались через подставные компании. Также сообщается о еще четырех задержанных.

Под подозрением находится и бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра.

Россель занимал пост президента "Барселоны" с 2010 по 2014 год.