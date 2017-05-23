Шунин: игроки "Динамо" хотят, чтобы Калитвинцев продолжил работу с командой

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Игроки московского футбольного клуба "Динамо" хотят, чтобы Юрий Калитвинцев продолжил работу на посту главного тренера команды в будущем сезоне. Об этом ТАСС сообщил капитан бело- голубых Антон Шунин.

"Динамо" подписало контракт с Калитвинцевым летом 2016 года сроком на один год с возможностью продления еще на один сезон. Как рассказал ТАСС генеральный директор клуба Евгений Муравьев, в середине сезона бело-голубые переподписали соглашение со специалистом на новых условиях. После победы в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) руководство сделало ему предложение о пролонгации договора, однако тренер пока не дал ответа.

"Я уверен, что продление его контракта - это дело времени, - считает Шунин. - Нам поставили задачу выхода в РФПЛ (Российскую футбольную премьер-лигу), мы ее выполнили. Нам хотелось бы, чтобы Юрий Николаевич остался, игрокам нравятся и тренировки, и взаимоотношения тренера с коллективом. Он собрал эту команду, и в этом его большая заслуга, он является ее частью - частью механизма, который работает".

"Динамо" доказало, что вылет в ФНЛ был случайностью и ошибкой"

По итогам сезона-2015/16 "Динамо" впервые в истории вылетело из элитного дивизиона чемпионата России. В апреле команда под руководством Калитвинцева досрочно обеспечила себе первое место в чемпионате ФНЛ и участие в следующем сезоне премьер-лиги.

"В этом сезоне многое получалось. У нас отличный подбор футболистов, было много побед - давно у "Динамо" не было такого удачного периода, - отметил Шунин. - Я доволен, что наша команда выполнила задачу, которую ставило руководство - выйти в РФПЛ, причем нам это удалось за семь туров до окончания чемпионата ФНЛ. Для каждого игрока в команде на протяжении всего сезона было важно выйти именно с первой строчки и показать тем самым, что вылет в ФНЛ был случайностью и ошибкой".

Лучшим бомбардиром первенства ФНЛ стал нападающий "Динамо" Кирилл Панченко. В прошедшем сезоне игрок забил 24 мяча, один из которых был с пенальти.

"Надеюсь, он (Панченко) будет продолжать в том же духе. У него отличный удар, он чувствует, когда нужно пробить. Я думаю, у Кирилла был такой переломный момент, когда он поменял клуб и почувствовал поддержку команды и тренерского штаба, став по ходу сезона одним из лидеров "Динамо". Надеюсь, он будет продолжать забивать и бороться за звание лучшего бомбардира премьер-лиги", - сказал собеседник ТАСС.

"У Погребняка отличные отношения со всеми игроками "Динамо"

В составе "Динамо" выступает нападающий Повел Погребняк, который не часто проходит в состав. Как рассказал ТАСС генеральный директор клуба Евгений Муравьев, игрок имеет достойное предложение из Австралии, однако не хочет уходить из "Динамо". По информации СМИ, заработная плата футболиста составляет порядка €2 млн.

"У него (Погребняка) со всеми отличные отношения. Наша команда, как одна большая семья, в ней нет равнодушных к результату или к команде. На каждой тренировке Паша работает на сто процентов, отдается полностью, - сказал Шунин. - Ну а условия контракта или трансферную политику у нас не принято обсуждать".

В прошедшем сезоне 33-летний форвард провел девять матчей - восемь в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), один в Кубке России - и не забил ни одного мяча.

"Буффон - пример верности одной команде"

Шунин назвал голкипера итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона примером верности одному клубу. В сезоне-2006/07 туринский клуб выступал в серии Б из-за коррупционного скандала. Команду в тот момент покинули многие лидеры, однако вратарь и капитан Буффон решил остаться, и через год клубу удалось вернуться в элитный дивизион.

"В этом плане у нас с Буффоном схожая ситуация, - считает Шунин. - Итальянец после вылета остался в клубе и был верен команде на протяжении почти всей карьеры - это достойный пример для подражания для любого профессионального спортсмена, в том числе для меня. Он показывает выдающийся результат в свои годы, и я считаю, что клуб это ценит".

При этом голкипер отметил, что после вылета "Динамо" в ФНЛ у него были предложения от других клубов, однако он не мог оставить родную команду в беде.

Это был непростой момент, - вспомнил голкипер. - У нас был неудачный сезон, было особенно тяжело проводить последние игры, когда мы понимали, что остается все меньше шансов сохранить место в премьер-лиге. В итоге мы не попали даже в стыковые матчи, проигрывали там, где могли выиграть, как будто удача просто отвернулась от нас".

"У меня были предложения из нескольких клубов премьер- лиги, - сказал Шунин.- Но я не мог представить, что уйду из клуба, в котором меня воспитали, а "Динамо" в этот момент будет биться за выход в премьер-лигу, и понял, что должен остаться. Очень рад, что это непростое время мы пережили вместе с командой".

30-летний голкипер является воспитанником "Динамо". Шунин дебютировал в основном составе столичной команды в апреле 2007 года в матче чемпионата России с "Химками" (2:1). Всего в составе бело-голубых вратарь сыграл в 180 встречах. Контракт игрока с клубом, согласно порталу Transfermarket, действует до лета 2019 года.