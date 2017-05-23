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Губернатор: финансовые сложности "Сибири" не помешают участию клуба в чемпионате КХЛ

Спорт
23 мая, 10:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Как рассказал ТАСС губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета "Сибири" Владимир Городецкий, финансовые проблемы клуба будут решены к 31 мая

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Хоккеисты "Сибири"

Хоккеисты "Сибири"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финансовые проблемы клуба "Сибирь" не являются препятствием для выступления команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета "Сибири" Владимир Городецкий.

Совет директоров КХЛ в среду должен утвердить состав команд для участия в чемпионате лиги сезона-2017/18. До 31 мая клубы КХЛ, согласно регламенту, должны погасить все задолженности перед игроками по зарплатам за прошедший сезон. "Сибирь" испытывала проблемы с финансированием с прошлого года.

"К этому периоду времени финансовые проблемы решаются. Они не являются препятствием для утверждения нашей заявки на участие в чемпионате КХЛ следующего сезона", - сказал Городецкий.

В самом начале мая "Сибирь" покинули лидеры команды - форварды Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Константин Окулов, которые подписали контракты с ЦСКА.

"Это естественно, когда ряд ярких игроков уходит в клубы, где им предлагают другие условия. В то же время мы прошли не очень простой предыдущий сезон, когда у нас восемь основных игроков были травмированы. Выбыл вратарь Салак, поэтому молодежь прошла обкатку и выдержала этот сложный длительный период. Ставка у нас сделана не на звезд, а на то, чтобы вырастить достойных игроков из детско- юношеского хоккея, которые верят в клуб и у которых есть стимул для самосовершенствования", - отметил он.

В прошедшем сезоне "Сибирь" не смогла выйти в плей-офф. Наивысшим достижением клуба за всю его историю являются бронзовые медали чемпионата КХЛ сезона-2014/15.

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