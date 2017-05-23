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Путин направил приветствие участникам турнира по дзюдо памяти Рахлина

Спорт
23 мая, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Президент подчеркнул, что проведение подобных турниров помогает сохранять педагогическое и творческое наследие Анатолия Рахлина

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Международного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России А.С. Рахлина. Текст телеграммы опубликован сегодня на сайте Кремля.

"Отмечу, что проведение таких массовых юношеских мероприятий, каким по праву является ваш турнир, - важное и очень нужное дело. Ведь они приобщают молодежь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что проведение подобных турниров помогает сохранять педагогическое и творческое наследие Анатолия Рахлина - "выдающегося тренера и наставника, который многое сделал для популяризации дзюдо в нашей стране, воспитал целую плеяду талантливых спортсменов". Путин пожелал участникам, гостям и организаторам турнира успехов, удачи и всего наилучшего.

Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. За 50 лет тренерской деятельности Рахлин подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников президент РФ Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги, Василий Шестаков и другие. Рахлин скончался в августе 2013 года в возрасте 75 лет.

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