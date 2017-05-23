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Глушаков прочитал стихотворение Маяковского "Послушайте" в рамках проекта "Лирика футбола"

Спорт
23 мая, 11:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий и полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров

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YouTubeWelcome2018·com - портал болельщиков ЧМ-2018

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прочитал отрывок из стихотворения Владимира Маяковского "Послушайте" в рамках проекта официального портала для болельщиков чемпионата мира Welcome2018.com "Лирика футбола". Ролик опубликован на официальных каналах портала Welcome2018 в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

В рамках проекта будет размещена серия видеороликов с российскими футболистами, которые прочитают свои любимые стихотворения. Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий, прочитавший стихотворение Сергея Есенина "Береза", и полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров со стихотворением Александра Пушкина "Поэт". Ролики с Березуцким и Башкировым посмотрели более 300 тысяч болельщиков.

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города-организаторы Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации посещения матчей соревнований.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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