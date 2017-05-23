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Финал футбольной Лиги Европы в Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности

Спорт
23 мая, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В финале встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс"

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"Френдс-Арена" (Стокгольм, Швеция)

"Френдс-Арена" (Стокгольм, Швеция)

© EPA/Fredrik Sandberg

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Финальный матч футбольной Лиги Европы в шведском Стокгольме пройдет при повышенных мерах безопасности. Об этом говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.

"В УЕФА шокированы произошедшей в Манчестере атакой. Наши мысли с жертвами трагедии и их семьями", - сказано в сообщении.

"Сейчас нет никакой информации, чтобы можно было предположить, что какое-либо событие, связанное с финалом Лиги Европы, может стать целью для атаки. УЕФА тесно работает с местными властями и Шведским футбольным союзом в течение многих месяцев, и риск террористической атаки был учтен с самого начала. Кроме того, ряд дополнительных мер по осуществлению безопасности был принят после теракта в Стокгольме в апреле. УЕФА призывает болельщиков приехать на стадион, как можно раньше, так как из-за усиленных мер безопасности будут проведены детальные осмотры на входе, что приведет к потенциальным задержкам в доступе на стадион", - говорится в заявлении УЕФА.

В финале встретятся английский "Манчестер Юнайтед" и голландский "Аякс". Встреча пройдет в среду на стадионе "Френдс-Арена", начало - в 21:45 мск.

7 апреля угнанный грузовик совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. Произошедшее также квалифицировано как теракт.

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