СМИ: российский этап может вернуться в календарь "Формулы-Е" со следующего сезона

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-Е" может вернуться в календарь соревнований со следующего сезона. Об этом сообщает портал Motorsport.com.
В предварительном списке этапов, который оказался в распоряжении портала, Москва названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду со швейцарским Цюрихом. Столица России уже принимала этап "Формулы-E" в июне 2015 года у стен Кремля. Планировалось проведение этапа и на следующий год, но в последний момент он был отменен.
В 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу, а 23 июня в Москве пройдет один из матчей группового этапа.
"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Целью создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Текущий сезон является третьим в истории соревнований.