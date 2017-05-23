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СМИ: российский этап может вернуться в календарь "Формулы-Е" со следующего сезона

Спорт
23 мая, 11:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

По данным портала Motorsport.com, в предварительном списке этапов Москва названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду со швейцарским Цюрихом

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Автомобиль команды Virgin Racing во время заезда на московском этапе Международной гоночной серии "Формула-Е" сезона 2014/15. Михаил Джапаридзе/ТАСС

Автомобиль команды Virgin Racing во время заезда на московском этапе "Формулы-Е" сезона-2014/15

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-Е" может вернуться в календарь соревнований со следующего сезона. Об этом сообщает портал Motorsport.com.

В предварительном списке этапов, который оказался в распоряжении портала, Москва названа в качестве возможного места проведения гонки 23 июня 2018 года наряду со швейцарским Цюрихом. Столица России уже принимала этап "Формулы-E" в июне 2015 года у стен Кремля. Планировалось проведение этапа и на следующий год, но в последний момент он был отменен.

В 2018 году в России состоится чемпионат мира по футболу, а 23 июня в Москве пройдет один из матчей группового этапа.

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией (FIA). Целью создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта. Текущий сезон является третьим в истории соревнований.

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