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Семак: "Уфа" хочет в следующем сезоне выступить лучше, чем в прошедшем

Спорт
23 мая, 11:58 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Прошедший сезон "Уфа" завершила на седьмом месте в турнирной таблице

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Сергей Семак

Сергей Семак

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Уфа" хочет в следующем сезоне чемпионата России выступить лучше, чем в сезоне-2016/17. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Прошедший сезон "Уфа" завершила на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Сезон-2017/18 стартует предположительно 16 июля.

"Я думаю, сезон прошел успешно. После двух лет, когда приходилось бороться до последних туров за выживание, в этом году уверенно заняли седьмое место. Это очень хороший результат, но всегда хочется большего, поэтому отдохнем и начнем готовиться к следующему сезону. Наша задача - побеждать в каждом матче, поэтому будем к этому стремиться", - сказал Семак.

"Перед сезоном посмотрим, что скажет глава республики (Рустэм Хамитов. - Прим. ТАСС), и, думаю, руководство поставит задачу, которая нам по силам. По усилению пока нет никакой конкретики, но селекционная работа всегда ведется", - добавил тренер.

Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб будет готов отпустить Семака в "Зенит", если поступит такое предложение. "Что касается меня, у меня еще год контракта с "Уфой", никаких предложений нет, поэтому обсуждать то, чего нет, не имеет смысла", - отметил специалист.

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