Пережившая вооруженное нападение теннисистка Квитова выступит на Wimbledon

В Норвегии усилят защиту семян в "хранилище судного дня"Социальная ответственность 23 мая, 13:43
Лыжный тренер Девятьяров дал согласие на работу в женской сборной России по биатлонуСпорт 23 мая, 13:42
Каррера: лучшие игроки России выступают за "Спартак", но трудно не выделить СмоловаСпорт 23 мая, 13:35
Каррера: "Спартаку" для Лиги чемпионов нужен более глубокий состав, чем сейчасСпорт 23 мая, 13:30
Обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении в 2014 годуПроисшествия 23 мая, 13:28
В Челябинской области посевная кампания идет с опережением прошлогоднейНовости партнеров 23 мая, 13:25
Харадинай пообещал создать армию Косова через 90 дней после формирования правительстваМеждународная панорама 23 мая, 13:06
Банк "Московское ипотечное агентство" признан потерпевшим по делу отца ЗахарченкоПроисшествия 23 мая, 13:06
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"Международная панорама 23 мая, 13:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова, пережившая вооруженное нападение в декабре прошлого года, выступит на Wimbledon - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя спортсменки Кэти Спеллмэн.
В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию и пропустила четыре месяца.
"Она готовится к Уимблдону, - сказала Спеллмэн. - На этой неделе она также примет решение о возможном участии в Открытом чемпионате Франции".
Уимблдонский турнир в 2017 году пройдет с 3 по 16 июля, Открытый чемпионат Франции - с 29 мая по 10 июня.
Квитова в настоящее время занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей Уимблдона, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.