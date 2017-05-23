Пережившая вооруженное нападение теннисистка Квитова выступит на Wimbledon

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова, пережившая вооруженное нападение в декабре прошлого года, выступит на Wimbledon - третьем в сезоне турнире серии Большого шлема. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя спортсменки Кэти Спеллмэн.

В декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки пять тысяч чешских крон и скрылся. Спортсменка перенесла операцию и пропустила четыре месяца.

"Она готовится к Уимблдону, - сказала Спеллмэн. - На этой неделе она также примет решение о возможном участии в Открытом чемпионате Франции".

Уимблдонский турнир в 2017 году пройдет с 3 по 16 июля, Открытый чемпионат Франции - с 29 мая по 10 июня.

Квитова в настоящее время занимает 16-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является двукратной победительницей Уимблдона, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.