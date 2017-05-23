Путин проводит заседание Совета по развитию спорта. Видеотрансляция

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Президент РФ Владимир Путин проводит в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Основные темы обсуждения - развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.

"На заседании будет рассмотрен комплекс мер, направленных на развитие системы подготовки спортивного резерва и сборных команд до 2024 года", - сообщили ранее в Кремле. С основным докладом выступает министр спорта Павел Колобков.

"Участники встречи также обсудят национальный план борьбы с допингом в российском спорте", - добавили в Кремле. "О том, какие действия планируется предпринять в этой сфере, расскажет почетный президент ОКР, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов", - сообщили в пресс-службе.