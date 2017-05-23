Футболист ЦСКА Чепчугов покинул команду

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Сергей Чепчугов покинул московский футбольный клуб ЦСКА после окончания сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 31-летним Чепчуговым истек, и стороны не стали продлевать соглашение.

Чепчугов перешел в ЦСКА в 2009 году. В составе армейцев он трижды стал чемпионом России. За семь сезонов в ЦСКА россиянин 14 раз вышел на поле в чемпионатах страны. В марте 2017 года голкипер установил рекорд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству матчей проведенных в запасе (189).

Также клуб официально объявил об уходе нападающего Кирилла Панченко и полузащитника Алексея Ионова. Ранее стало известно, что Панченко подписал контракт с московским "Динамо", а Ионов вернется в состав бело-голубых после завершения срока аренды.