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Футболист ЦСКА Чепчугов покинул команду

Спорт
23 мая, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В марте 2017 года голкипер установил рекорд Российской футбольной премьер-лиги по количеству матчей проведенных в запасе (189)

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Сергей Чепчугов

Сергей Чепчугов

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский вратарь Сергей Чепчугов покинул московский футбольный клуб ЦСКА после окончания сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 31-летним Чепчуговым истек, и стороны не стали продлевать соглашение.

Чепчугов перешел в ЦСКА в 2009 году. В составе армейцев он трижды стал чемпионом России. За семь сезонов в ЦСКА россиянин 14 раз вышел на поле в чемпионатах страны. В марте 2017 года голкипер установил рекорд Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по количеству матчей проведенных в запасе (189).

Также клуб официально объявил об уходе нападающего Кирилла Панченко и полузащитника Алексея Ионова. Ранее стало известно, что Панченко подписал контракт с московским "Динамо", а Ионов вернется в состав бело-голубых после завершения срока аренды.

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