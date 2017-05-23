Международная ассоциация ММА накажет бойцов Хирамагомедовых за избиение Габдуллина

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МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация смешанных единоборств (WMMAA) применит санкции к бойцам Гаджимураду и Гамзату Хирамагомедовым после избиения вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Об этом ТАСС заявил президент WMMAA Вадим Финкельштейн.
"У нас состоится собрание, мы будем обсуждать и применим санкции, - сказал Финкельштейн. - Такие действия позорят наш спорт, это просто непозволительно. Конечно, это не имеет отношения к нашей ассоциации, но такое поведение неприемлемо. Есть официальные правила оспаривания решения судей, а так ведь каждый будет ходить и морду бить судьям".
"За такие вещи вообще в тюрьму нужно сажать", - добавил собеседник агентства.
Боец смешанных единоборств (ММА) Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл в Астане Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights. После поединка боец выразил несогласие с итоговым результатом поединка и пришел в номер гостиницы к Габдуллину вместе со своим братом, в ходе обсуждения он нанес удар функционеру, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга. Глава бойцовского клуба "Крепость" Магомед Кадиев сообщил ТАСС, что на Хирамагомедова в Астане было заведено административное дело. Уже по прилету в Москву Габдуллин был экстренно госпитализирован.