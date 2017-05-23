Каррера: "Спартаку" для Лиги чемпионов нужен более глубокий состав, чем сейчас

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский "Спартак" может усилиться тремя-четырьмя новыми футболистами; команде нужен более глубокий состав, чем сейчас. Об этом ТАСС рассказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

"Не хотелось бы рассказывать о наших трансферных планах, это все-таки внутреннее дело клуба. Конечно, у нас есть определенные планы и мысли по этому поводу, не исключаю, что могут появиться 3-4 новых игрока. В следующем сезоне нам играть на три фронта - чемпионат страны, Кубок России и Лига чемпионов. Объективно нужно иметь более глубокий состав, чем сегодня", - сказал 53-летний итальянский специалист.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года и выиграл с командой чемпионат России. Красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

"Квинси хочет играть за "Спартак"

Одним из лидеров "Спартака" является голландский атакующий полузащитник Квинси Промес, в чемпионате России сезона-2016/17 забивший 12 мячей. На вопрос, будет ли катастрофой для "Спартака" уход Промеса в случае, если найдется клуб, согласный заплатить за него необходимую сумму отступных, Каррера ответил: "По состоянию на сегодняшний день Квинси остается игроком "Спартака". И я надеюсь, что он им останется и к тому моменту, когда мы стартуем в Лиге чемпионов. Квинси хочет играть в Лиге чемпионов за "Спартак", а "Спартак" хочет видеть Квинси в своем составе, так что наши желания совпадают!"

"Другое дело, если клубу и футболисту поступит очень серьезное предложение. Тогда заинтересованные стороны сядут и обсудят этот вопрос, чтобы вместе принять правильное решение. Пока такой необходимости не возникло", - добавил тренер.

В "Спартаке" появится итальянский повар

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС сказал, что, скорее всего, клуб возьмет для Карреры итальянского помощника. Каррера не стал говорить, определен ли круг кандидатов на данную должность, но при этом сообщил, что в "Спартаке" появятся специалист по спортивному питанию и повар из Италии.

"Мне больше нравится говорить о тех, кто уже работает со мной. Я благодарен всем тем, с кем мы вместе выиграли чемпионат! Что касается новых лиц в нашем штабе, то могу подтвердить, что с нами будут работать два итальянских специалиста. Один из них - специалист по спортивному питанию, второй - повар. Оба будут работать вахтовым методом, то есть приезжать на какие-то отрезки времени", - сказал Каррера.

"Вопросы психологии и настроя очень важны"

"Спартак" выиграл чемпионат России за три тура до конца, это случилось 7 мая после поражения "Зенита" от грозненского "Терека" (0:1). За день до матча в Санкт- Петербурге "Спартак" дома с трудом обыграл аутсайдера турнира "Томь" (1:0). После матча Каррера не явился на пресс-конференцию.

На вопрос, насколько важно для него было услышать извинения от футболистов за игру с "Томью", Каррера ответил: "Таких извинений не было... Мне не понравилось то, как мы провели тот матч, и я все четко объяснил своим игрокам перед следующей тренировкой. Думаю, что они все правильно поняли. Вопрос психологии и настроя на каждый матч очень важен, такие факторы нельзя недооценивать, а мы тогда явно в этом плане недоработали; меня это, мягко говоря, не порадовало".

После "Томи" спартаковцы обыграли "Амкар" (1:0), разгромили "Терек" (3:0), а в заключительном туре уступили тульскому "Арсеналу" (0:3). На пресс-конференцию после матча в Туле итальянец вновь не пришел. "Я готов был прийти. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями", - отметил Каррера.

"На стадионе в Туле надо пройти через все поле или обойти стадион, чтобы попасть в зал для пресс-конференций. Но вы же сами, наверное, видели, что творилось после игры. Я объективно не смог попасть на пресс-конференцию из-за наплыва болельщиков", - рассказал итальянец.

"Судьи не помогали "Спартаку"

Второе место в чемпионате России занял ЦСКА, отставший от "Спартака" на семь очков. Третье - "Зенит", чей тренер Мирча Луческу на протяжении сезона регулярно критиковал судейство в чемпионате и действия руководства российского футбола. На вопрос, что бы он сказал Луческу, который считает, что "Спартаку" помогали судьи, Каррера ответил: "Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде".