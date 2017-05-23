Каррера: лучшие игроки России выступают за "Спартак", но трудно не выделить Смолова

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Лучшие футболисты России выступают в московском "Спартаке", но трудно не выделить нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Об этом ТАСС сказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года и выиграл с командой прошедший чемпионат России. Красно-белые стали чемпионами впервые с 2001 года. Капитан команды Денис Глушаков был признан лучшим игроком сезона по версии Российского футбольного союза (РФС), а Каррера - лучшим тренером.

На вопрос, кто, на его взгляд, входит в тройку лучших игроков чемпионата России сезона-2016/17, Каррера ответил: "Лучшие игроки для меня - мои! И их не трое, а больше, вся команда! Если брать футболистов из других команд, то трудно не выделить форварда Смолова, который стал лучшим бомбардиром турнира. А вратарь Акинфеев всегда является примером для своих коллег".

27-летний Смолов во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В первенстве сезона-2016/17 он забил 18 мячей в 22 матчах.

"В Италии помнят Аршавина"

По словам Карреры, в Италии самым известным из российских футболистов является бывший нападающий санкт- петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин. "За всю Европу я не скажу, а в Италии помнят, пожалуй, Аршавина. Если же брать игроков из вашего общего футбола (с постсоветского пространства - прим. ТАСС), то, конечно, у нас вспоминают в первую очередь (Андрея) Шевченко. Еще (Каху) Каладзе", - сказал итальянский специалист.

Говоря о работе тренеров в российских клубах, Каррера отметил тактическую выучку "Ростова" и ЦСКА. "Я не считаю, что в России мало команд, которые грамотно играют с точки зрения тактики. Безусловно, "Ростов" как раз входит в число тех команд, которые следует отметить с положительной стороны. Но и тот же ЦСКА, скажем, тоже хорошо обученная с методической точки зрения команда", - констатировал он.

"Финал Лиги чемпионов буду смотреть по ТВ"

Будучи игроком, Каррера выступал, в частности, за "Аталанту", "Бари" и "Ювентус". В составе туринского клуба он выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА.

"Ювентус" в финале Лиги чемпионов-2016/17, который пройдет 3 июня в британском Кардиффе, сыграет с испанским "Реалом". "На финал Лиги чемпионов я не поеду, - отметил Каррера. - Будут смотреть его по ТВ и болеть, разумеется, за "Ювентус".

С 2011 по 2014 годы Каррера работал в тренерском штабе "Ювентуса", а с 2014 по 2016 годы - в тренерском штабе сборной Италии, которые тогда возглавлял Антонио Конте. "Мы с Конте поздравляли друг друга с победами (Конте с "Челси" выиграл чемпионат Англии-2016/17 - прим. ТАСС), но не готов сказать, сможем ли мы пересечься в ближайшее время. Вот вернусь на днях в Италию, тогда созвонимся", - рассказал главный тренер "Спартака".