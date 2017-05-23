Лыжный тренер Девятьяров дал согласие на работу в женской сборной России по биатлону

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер по лыжным гонкам Михаил Девятьяров дал согласие войти в тренерский штаб женской сборной России по биатлону, где он будет отвечать за функциональную подготовку. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Российские биатлонистки неделю назад приступили к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе Алтайского края под руководством Сергея Коновалова, о назначении которого стало известно в прошлый вторник. Позже старший тренер команды сообщил ТАСС, что его группа будет усилена специалистом, который будет отвечать за функциональную подготовку.

"Мне поступило предложение со стороны Союза биатлонистов России, у нас состоялся предварительный разговор и я дал согласие. Теперь решение будет принимать СБР, за ним последнее слово. Ответственность большая, поскольку работать предстоит с олимпийской командой и на кону стоят медали Игр в Пхенчхане", - сказал Девятьяров.

"Мы с Сергеем уже обсуждали возможное сотрудничество и нашли взаимопонимание. Надеюсь, что мне удастся внести свою лепту в подготовку российских биатлонисток", - добавил он.

В случае положительного решения пост тренера женской сборной Девятьяров займет 1 июня.

Опыт работы в Южной Корее

Последний год специалист работал с лыжной сборной Южной Кореи, но по окончании сезона руководством национальной федерации было принято решение не продлевать с ним контракт. "Определенный прогресс у команды был, но для того, чтобы в Южной Корее поднять лыжный спорт, нужно менять всю систему подготовки, - сказал Девятьяров. - Плюс, хоть о них и говорят как о дисциплинированных спортсменах, получилось так, что на Азиатских игр спортсменов застали при распитии пива. В этой связи руководство приняло решение отстранить всех четырех спортсменов и не продлевать контракт с тренерами".

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Девятьяров является олимпийским чемпионом в лыжной гонке на 15 км на Играх 1988 года, в прошлом олимпийском цикле работал помощником старшего тренера спринтерской сборной России по лыжным гонкам.