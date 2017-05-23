Каррера: чемпионату России по футболу не хватает рекламы в Европе

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Чемпионату России по футболу для поднятия международной популярности не хватает рекламы и трансляций в европейских странах. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера.

Каррера возглавил "Спартак" в августе 2016 года и с первой попытки выиграл с командой чемпионат России. Красно- белые стали чемпионами впервые с 2001 года.

"Россия - одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет; другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится! Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву. Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них; пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе. Скажем, в Италии его показывали после Евро-2008, но затем перестали", - сказал Каррера.

"Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии показывают везде, так что у них объективно больше зрителей по всему миру", - добавил он.

"Вижу, что Россия серьезно готовится к чемпионату мира"

С 17 июня по 2 июля в России пройдут матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году страна примет чемпионат мира. "Я вижу, что Россия очень серьезно готовится к чемпионату мира; особенно радует, что строятся новые стадионы, а это очень важно для развития футбола и для привлечения болельщиков. Не сомневаюсь, что Россия проведет прекрасный чемпионат мира. Ну а в этом году блестяще справится с организацией Кубка конфедераций", - отметил Каррера.

"Курьезы бывают в любом чемпионате. И проблемы бывают у всех. Другое дело, что одни их решают быстрее, а другие медленнее. Думаю, что в процессе подготовки к домашнему чемпионату мира Россия сделает шаг вперед в развитии своего футбольного хозяйства в целом, и это очень хорошо", - сказал главный тренер "Спартака".

"Красная площадь - одна из красивейших в мире"

На вопрос, какое у него любимое место в Москве, Каррера ответил: "Мое любимое место - Тарасовка (там находится тренировочная база "Спартака". - Прим. ТАСС). Москва - прекрасный город, но у меня было не так много времени, чтобы с ним близко познакомиться. Я ведь и жил по большей части в этом сезоне именно в Тарасовке, только в самом конце временно переехал в отель в центре города, когда подъехала моя жена".

"Но кое-что мы, конечно, посмотреть успели, и масштабы города впечатляют. А когда про Красную площадь говорят, что она одна из самых красивых в мире, - это правда", - добавил итальянец.