Гендиректор "Амкара": продление контракта с тренером Гаджиевым - вопрос времени

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МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пермский футбольный клуб "Амкар" и главный тренер команды Гаджи Гаджиев достигли взаимопонимания по вопросу продления контракта, в ближайшее время соглашение специалиста с клубом будет продлено. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.
В начала апреля текущего года Гаджиев сообщил ТАСС, что готов вступить в переговоры по продлению контракта с пермским клубом. Текущее соглашение истекает летом этого года.
"Никакого дедлайна, когда должен прозвучать ответ, нет. У тренерского штаба еще действующий контракт, поэтому есть еще время подумать, мы не можем их напрягать в этом вопросе. У нас есть взаимопонимание по этому вопросу, и подписание контракта - это вопрос времени. Думаю, что все произойдет в ближайшее время", - заявил Резвухин.
"Цели на сезон будут обсуждаться потом. Трансферную политику мы обсуждаем каждый день в течение всего сезона, посмотрим, кем получится усилиться. Это может быть и несколько футболистов", - добавил он.
Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года. Под его руководством "Амкар" выходил в полуфинал Кубка России сезона-2015/16. В завершившемся сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) команда заняла десятое место.