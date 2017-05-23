Гендиректор "Амкара": продление контракта с тренером Гаджиевым - вопрос времени

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Пермский футбольный клуб "Амкар" и главный тренер команды Гаджи Гаджиев достигли взаимопонимания по вопросу продления контракта, в ближайшее время соглашение специалиста с клубом будет продлено. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.

В начала апреля текущего года Гаджиев сообщил ТАСС, что готов вступить в переговоры по продлению контракта с пермским клубом. Текущее соглашение истекает летом этого года.

"Никакого дедлайна, когда должен прозвучать ответ, нет. У тренерского штаба еще действующий контракт, поэтому есть еще время подумать, мы не можем их напрягать в этом вопросе. У нас есть взаимопонимание по этому вопросу, и подписание контракта - это вопрос времени. Думаю, что все произойдет в ближайшее время", - заявил Резвухин.

"Цели на сезон будут обсуждаться потом. Трансферную политику мы обсуждаем каждый день в течение всего сезона, посмотрим, кем получится усилиться. Это может быть и несколько футболистов", - добавил он.

Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года. Под его руководством "Амкар" выходил в полуфинал Кубка России сезона-2015/16. В завершившемся сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) команда заняла десятое место.