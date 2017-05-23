СМИ: полиция провела обыски в офисе ПСЖ и в домах футболистов Пасторе и Ди Марии

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центрального бюро по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми преступлениями Франции провели обыски в офисе парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" и в домах игроков команды Анхеля Ди Марии и Хавьера Пасторе. Об этом сообщает портал Foot Mercato со ссылкой на онлайн-платформу Football Leaks.
Отмечается, что обыски были проведены во вторник около 6 утра по местному времени. Клуб и футболисты обвиняются в крупных налоговых махинациях "с отягчающими обстоятельствами". О том, чем закончились обыски, не сообщается.
Аргентинец Ди Мария перешел в ПСЖ в 2015 году, в минувшем сезоне он провел за клуб 42 матча, в которых забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Его соотечественник Пасторе, который выступает за французскую команду с 2011 года, провел 22 игры в прошедшем сезоне, забив три гола.
ПСЖ завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, в Лиге чемпионов команда дошла до 1/8 финала, где уступила по итогам двух матчей "Барселоне".