Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спорту

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КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Краснодар. Глава государства проведет здесь заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, главными темами которого станут развитие системы подготовки спортивного резерва, а также национальный план борьбы с допингом в российском спорте.
Перед заседанием Путин посетит ряд объектов. В частности, президент побывает в одной из крупнейших в Европе детских спортивных школ - Академии ФК "Краснодар", посетит стадион этого клуба, где пообщается с активистами волонтерских объединений России, а также осмотрит тренировочный комплекс "Чемпион". Планируется также, что Путин побеседует с президентом ФИФА Джанни Инфантино.
После этого Путин проведет заседание Совета. Оно пройдет на площадке тренировочного комплекса, причем для проведения совещания организаторы отвели зал спортивной борьбы.