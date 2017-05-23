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Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спорту

Спорт
23 мая, 14:53 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, мая. /ТАСС

Перед заседанием президент РФ посетит ряд объектов

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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Краснодар. Глава государства проведет здесь заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, главными темами которого станут развитие системы подготовки спортивного резерва, а также национальный план борьбы с допингом в российском спорте.

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Перед заседанием Путин посетит ряд объектов. В частности, президент побывает в одной из крупнейших в Европе детских спортивных школ - Академии ФК "Краснодар", посетит стадион этого клуба, где пообщается с активистами волонтерских объединений России, а также осмотрит тренировочный комплекс "Чемпион". Планируется также, что Путин побеседует с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

После этого Путин проведет заседание Совета. Оно пройдет на площадке тренировочного комплекса, причем для проведения совещания организаторы отвели зал спортивной борьбы.

 

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